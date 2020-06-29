‘TYT bitmeden 30 dakika önce sınıftan çıkarılma’ iddiasına inceleme

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür İstanbul’da minimum 7.3 büyüklüğünde deprem beklediğini belirterek, “İstanbul gibi yapı stokunun yüzde 60’ının zafiyet içinde olduğu bir yerde bunun sonuçları çok büyük olacak” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin deprem raporu için “Çok iyimser” ifadesini kullanan Görür, Kanal İstanbul projesi içinse “Depremde tarumar olur” yorumunu yaptı.