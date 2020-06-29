‘TYT bitmeden 30 dakika önce sınıftan çıkarılma’ iddiasına inceleme

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumda bazı adayların 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasını incelemeye aldı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde YKS’nin ilk bölümü Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddia edilmişti.
AA’nın haberine göre ÖSYM, ilk olarak tutanaklar ve adayların şikayet dilekçeleri inceleyecek. Araştırma ve değerlendirme sonucunda iddianın doğruluğunun tespit edilmesi halinde ‘adayların mağduriyetleri’ giderilecek.
Haberde, tam olarak ne yapılarak mağduriyetin giderileceği belirtilmedi.