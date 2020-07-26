TYS: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek kadınlara savaş açmak demek

İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilebileceğinin gündeme gelmesinin ardından, Türkiye Yazarlar Sendikası iktidara çağrıda bulunarak “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek kadınlara savaş açmak demektir” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sendika konuyla ilgili açıklamasında ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni ilk onaylayan ülkelerden birinin Türkiye olduğu hatırlatırlarak şu ifadelere yer verildi: “Bugüne dek sözleşmenin maddelerini uygulamayan iktidar, geçtiğimiz hafta sözleşmeden çekilme niyetini açıkladı. AKP bürokratlarının; kadın özgürlüğü, kürtaj, kız çocuklarının evlendirilmesi, tecavüz, cinsiyet eşitliği gibi konularda suç teşkil eden söylemlerine yıllardır maruz kalıyoruz. İstanbul Sözleşmesi gündeme getirilerek bir kez daha akla, mantığa, hukuka sığmayacak demeçler veriliyor. Sözleşmenin Türk kültürüne, geleneklerine, aile yapısına uygun olmadığı, milli değerler için tehdit oluşturduğu söyleniyor. Erkeklerin kadınları öldürmesi Türk halkının millî değeri midir?”

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Türkiye’nin, dünyada kadına şiddet konusundaki araştırmalarda ilk sıralara yerleştiği belirtilen açıklama şöyle sürdürüldü: “Ekonomik ve ahlaki yozlaşma, toplumun kutuplaştırılması, niteliksiz eğitim, dindar bir nesil yetiştirme projesi, erkeklik patolojilerini derinleştirdi. Televizyon dizilerinde şiddet milyonlarca kez gösterildi. Feminist gece yürüyüşlerinde kadınlara polis şiddeti reva görüldü. Gerici bir siyasetin sürdürülebilirliği için kasıtlı şiddet karşısında kadınlar artık devletin kendilerine savaş açtığını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanını, iktidar partisini ve bütün yetkilileri, kadına şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadele konusunda yol ve yöntemler sunan İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamaya çağırıyoruz.”