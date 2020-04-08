Twitter’ın kurucusundan Covid-19’la mücadeleye 1 milyar dolar

Twitter’ın ve dijital ödeme uygulaması Square’in kurucusu Jack Dorsey, Covid-19 salgınıyla mücadeleye destek vermek amacıyla 1 milyar dolar (6.77 milyar lira) bağışlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Duyuruyu Twitter hesabından yapan Dorsey, “İhtiyaçlar her geçen gün daha acil hale geliyor. Yaşadığım süre içinde etkilerini görebileceğim şekilde bağış yapmak istedim” ifadelerini kullandı ve bu rakamın servetinin yüzde 28’i olduğunu vurguladı.

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Dorsey, bağış için Square’deki hisselerini kullanacağını, paranın, ‘Start Small’ adlı vakıf aracılığıyla dağıtılacağını, salgın bitince kız çocukların sağlık masrafları ve eğitimi ile araştırmalarda kullanılacağını açıkladı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, büyük kısmı tedavi bulunması için yapılan çalışmalara katkı sunmak amacıyla 30 milyon dolar (203 milyon lira), Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, ekonomik güçlük çekenlere destek olmak için ABD’deki gıda bankalarına 100 milyon dolar (677 milyon lira) bağışlamıştı.

Microsoft’un kurucularından Bill Gates ise ‘corona’ aşısı bulmak için kurulacak yedi fabrikaya fon sağlayacağını açıklamıştı.