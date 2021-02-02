Twitter’dan Soylu’nun paylaşımına ‘kural ihlali’ uyarısı

Twitter yönetimi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “LGBT sapkını” ifadesine yer verdiği paylaşımına ‘kuralların ihlal edildiği’ notunu ekledi.

Fotoğraf: Pixabay

Rektör atamasının protesto edildiği Boğaziçi Üniversitesi’nde, Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş bir görselin sergilenmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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Soylu da soruşturma kapsamında dört kişinin gözaltına alınmasını “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” sözleriyle duyurmuştu.

Söz konusu paylaşım, artık açık olarak Twitter’da yer almıyor. Paylaşıma şu not eklendi: “Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi.”

Paylaşımdaki ‘Görüntüle’ bölümüne tıklandığında ise paylaşım görülebiliyor ancak uyarı notunun kaldırılmadığı görülüyor.