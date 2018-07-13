Twitter’dan sahte hesap temizliği: Takipçi sayıları azaldı

Twitter, sahte hesapları tespit edip takipçi listelerinden çıkarmaya başladı.

Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından olan Twitter, dün gece sahte hesapları tespit etmeye başladı.

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Bu hesaplar takipçi listelerinden silindi. Bu nedenle kişilerin takipçi sayıları da azaldı. Şirket operasyonu güven yaratmak için yaptıklarını bildirdi.

Kim ne kadar azaldı?

BBC Türkçe’nin derlemesine göre ABD’li şarkıcı Katy Perry’nin takipçi sayısı yaklaşık 2,5 milyon azalarak 108 milyon 100 bine indi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 53 milyon 400 binlik takipçi sayısı 300 bin azalırken eski başkan Barack Obama’nın takipçi sayısı 2,1 milyon azalarak 101,5 milyona düştü.

Ayrıca Twitter’ın resmi hesabındaki takipçi sayısı da 7 milyon 700 bin azaldı.

Ortalama bir kullancıda ise ortalama dört takipçi kaybı gerçekleşti.