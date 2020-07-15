Twitter’dan Peygambere hakaret içerikli paylaşım sonrası bir gözaltı

Sosyal medyada Muhammed peygamber hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunulması sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı, bir Twitter hesabından karikatür yayınlanması sonrası soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri, şüpheliye ulaşabilmek için çalışma yaptı.

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Polis, şüpheli M.C.S.’yi İstanbul’un Fatih ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul valiliği, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Twitter hesabından Peygamber Efendimize hakaret içerikli paylaşım yapan şüphelinin tespitine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, hesabın domain sahibi olduğu tespit edilen şüpheli şahıs M.C.S., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.

Başsavcılık talimatları kapsamında, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konulmuştur. Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir.”