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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’dan ifşalanan maskesiz turistler otelde bulundu, 1800 lira ceza kesildi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde maskesiz dolaşan iki turist, Twitter’dan ifşa edildi. Polis, turistleri otelde bularak 900’er lira para cezası kesti.

Fotoğraflar: DHA

Güliz G. isimli Twitter kullanıcısı, Ihlamurdere Caddesi’ndeki bir çiğköfteciden maskesiz alışveriş yapan turistleri uyardı. Ancak turistler, maske takmak yerine kendilerini sosyal medyada ifşa edeceğini söyleyen kadına poz verdi.

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Güliz G., fotoğrafı hesabından paylaşarak şunları yazdı: “Bu iki kişi dün gece 22.15 sularında Beşiktaş Ihlamurdere çiğ köfte alırken ‘Maskenizi takın’ uyarılarına rağmen takmamış, ‘Sizi ifşalarım’ demem üzerine de böyle poz vermişlerdir. Yabancı uyruklulardır. Denetleme yapılmazsa sonuçlarının ne olduğunu görüyoruz.”

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de hesabının etiketlendiği paylaşım sonrası polisler turistlerin kimliğini belirledi. Turistlere Şişli ilçesinde kaldıkları otelde saat 02:30 sıralarında ‘Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefet’ suçundan 900’şer lira idari para cezası kesildi.

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