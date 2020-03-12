Twitter’dan ‘corona’ önlemi: Bütün çalışanlarını eve gönderdi

Twitter corona virüsünün yayılmasını önleme kapsamında tüm dünyadaki personelinin evden çalışmasına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin başkan yardımcısı Jennifer Christie kararı duyururken “Bunun örneğine rastlanmamış bir uygulama olduğunun farkındayız ancak eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz” dedi.

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Şirket ay başında da evden çalışması mümkün olan personelinin işe gelmemesini tavsiye etmişti.

Bu kararın yalnızca çalışanları değil toplumdaki daha savunmasız bireyleri de koruyacağını belirten Christie, ayrıca virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının da yararına olacağını söyledi.

Twitter işini evden yapma imkanı olmayan çalışanlarına bu sürede maaş ödemesi yapacak. Şirket ayrıca çalışanların evlerini ofise dönüştürmesi için gereken masrafı da karşılacağını açıkladı