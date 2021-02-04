Twitter’dan, Bahçeli’nin öğrencileri ‘zehirli yılan’a benzettiği paylaşıma kısıtlama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestolarına ilişkin öğrencileri ‘zehirli yılan’ olarak nitelendirdiği paylaşımına, Twitter tarafından kısıtlama getirildiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır sürüyor.

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Bahçeli’nin kaldırılan tweetinde şu ifadeler yer alıyordu: “Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir.”

Siber haklar aktvisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in aktardığına göre Twitter’ın tweeti kaldırma gerekçesi “öğrencilere yönelik ‘şiddet içeren tehdit’.“

‘Twitter teröre destek vermiştir’

MHP genel merkezinden gelen açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri Sayın Bahçeli’nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir” ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada şunlar kaydedildi: “Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler destek vermiştir.”

Bahçeli’den açıklama

Bahçeli, kısıtlama sonrası partisinin Twitter hesabı üzerinden şunu kaydetti: “Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkınız. Ne Kılıçdaroğlu’nun eline, ne de onun bunun keyfine bırakmayınız!”

Ne olmuştu?

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır sürüyor.

Bu protestolar kapsamındaki bir kampüs sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Bunun üzerine protesto eylemleri tırmanışa geçmiş, kampüste ve Kadıköy’deki gösterilere polis orantısız güçle karşılık vermiş, onlarca gözaltı yapılmıştı.

Kampüste gözaltına alınan 159 eylemciden 98’i salıverilmiş, 10 kişiye de ev hapsi verilmişti. Kalan 51 kişi de ertesi gün serbest bırakılmıştı.

Kadıköy’de ise 104 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 23’ünden 10’u tutuklama 13’ü adli kontol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Eylemlerle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle de sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

Bugün ise Bursa’da protestolara destek veren 17 kişi gözaltına alındı.