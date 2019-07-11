Twitter’daki bir saatlik arıza, şirkete yüzde 1 değer kaybettirdi

Sosyal medya platformu Twitter’da bu akşam yaşanan teknik sorunun dünya çapında yaşandığı ve bazı ülkelerde siteye erişilemediği bildirilirken, şirketin hisseleri yüzde 1 oranında değer kaybetti. Twitter’dan ise sorunun ‘iç sistem değişikliğinden kaynaklandığı’ açıklaması yapıldı.

Bu akşam Twitter’a girmeye çalışanlar, yaklaşık bir saat boyunca “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” hata mesajıyla karşılaştı.

Reklam

Türkiye saati ile 20:46’da başlayan sorun 23:00’ye doğru giderildi.

Şirket hisselerinin yüzde 1 değer kaybettiğini bildiren BBC Türkçe, sosyal medya platformlarındaki erişim sorunlarını izleyen DownDetector adlı web sitesine ulaşan sorun bildirimi sayısının 70 bini geçtiğini belirtti.

Twitter, sorunun nedeniyle ilgili olarak, şu açıklama yapıldı: “Twitter kullanıcıların verilerini yedekliyor ve hizmetimizi herkesin en çabuk şekilde kullanımına açtığımızdan emin olmaya çalışıyoruz. Kesintinin sebebi, iç sistem (konfigürasyon) değişikliğidir ve şu anda bu sorunu gideriyoruz. Bu sorundan dolayı özür dileriz ve yakında site yüzde 100 çalışacak.”

Reklam