Twitter’da yeni özellik: Paylaşıma kimin yorum yapacağı seçilebilecek

Twitter, atılan tweet’lere cevap verebilecek kişileri sınırlandırmayı sağlayan yeni özelliğini tüm kullanıcılara sundu.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’ın yeni özelliğinde tüm kullanıcılar tweetlerine kimlerin cevap verebileceğini paylaşım yapmadan önce seçebilecek.

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Şirket bu özelliği paylaşımları daha sağlıklı hale getirmek için ilk kez mayıs ayında bazı hesaplarda test etmişti.

Buna göre kullanıcılar, ‘herkes,‘ ‘takip ettiğin kişiler,’ ve ‘yalnızca bahsettiğin (mention) kişiler’ şeklinde sunulan üç seçenek arasından seçim yapabilecek. Bundan önce tek seçenek ‘herkes’ olarak görünüyordu.

Seçeneklerle özelleştirilen tweet’ler işaretlenecek ve diğer kullanıcılar yanıt butonunu gri bir şekilde görecek. Fakat bu paylaşımın görülmesi, retweet edilmesi, yorumla birlikte yeniden paylaşılması veya beğenilmesi için engel olmayacak.