Twitter’da TV kanallarına boykot: ‘#KapatGitsin’

Twitter’da binlerce kişi, büyük oranda hükümetin kontrolüne giren anaakım medyayı ‘izlememe’ eylemi yaptı.
Televizyon kanallarının tekelleşmesi, özellikle seçim döneminde TRT’nin bile partilere ve liderlere eşit süre ayırmaması, eylemin fitilini ateşledi.
Yurt çapında siyasetçiler, gazeteciler ve yurttaşlar ‘#KapatGitsin’ etiketiyle TV kanallarını boykot etti.
TV’lerdeki haber ve tartışma programlarını izlemeyi 1 Kasım 2015 seçimlerinden hemen sonra bıraktım. Çok rahatım; zamanımı daha faydalı işlere harcıyorum, size de tavsiye ederim. #KapatGitsin
— Kadri Gürsel (@KadriGursel) May 18, 2018
#KapatGitsin bırakın insanlar vicdanının sesini dinlesin
— Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) May 18, 2018
#KapatGitsin dedik Kapattınız mı? pic.twitter.com/zcASYOFMmY
— Ali ŞEKER (@draliseker) May 18, 2018
ODTÜ, Devrim'den sesleniyor! #KapatGitsin #TamamKapatıyoruz pic.twitter.com/KaTTvdfshT
— Gençlik Muhalefeti (@muhalefetmedya) May 18, 2018
Havuza inat kapatıyoruz. #KapatGitsin pic.twitter.com/kjyx2WGS6H
— Haziran Mamak (@HaziranMamak) May 18, 2018
"Özgür basın insan ruhunun her yerdeki uyumayan gözü, insan kaderinin kendinde somutlaşması,..maddi mücadeleleri entellektüel mücadelelere dönüştüren ve onların ham maddi biçimlerini idealize eden somutlaşmış bir kültürdür."
Karl Marx (Basın Özgürlüğü Üzerine)
Yani #KapatGitsin pic.twitter.com/v5zdNIcOzj
— Kansu Yıldırım (@KansuYildirim) May 18, 2018
eski televizyonunuzu ücretsiz alıyoruz yerine yenisini vermiyoruz kampanyayı kaçırma #KapatGitsin
— metin cihan (@metcihan) May 18, 2018
Medyada kasıtlı yaratılmış kör noktalar yerine ilham verici,alternatif ve demokratik çıkışlar oluşturmak için…#KapatGitsin pic.twitter.com/s0aP97JbZ4
— Tur Yıldız Biçer (@turyildizbicer) May 18, 2018
16 Yıldır Kapalı #KapatGitsin pic.twitter.com/xT9IbwpYVn
— Aras Soylu (@KanSoylu1) May 18, 2018
penguencileri #KapatGitsin
— ganare (@fakirinson) May 18, 2018
#KapatGitsin pic.twitter.com/glL5E52Up9
— Ahmet Dedebaş (@AhmetDedebas) May 18, 2018
açıkken ne hayrını ne faydasını gördün #KapatGitsin
— derin… (@drnzden1) May 18, 2018
Çek fişi bitir işi #KapatGitsin pic.twitter.com/qzjBiaEQnE
— Haziran Şişli (@haziransisli) May 18, 2018
Doğru ve gerçek habere daha kolay ulaşmak istiyorsanız #KapatGitsin pic.twitter.com/nn7Jzwk747
— Erkan Aydoğanoğlu (@eaydoganoglu) May 18, 2018
#kapatgitsin pic.twitter.com/FfpvFj5TNV
— körfez (@mssjudas) May 18, 2018
Biz kapadık sende #KapatGitsin pic.twitter.com/dmzyRYQ2H1
— Dr.Tekin (@DrOasiss) May 18, 2018
#KapatGitsin #Kapatıyoruzpic.twitter.com/zjtmjWm7Il
— Turaç (@Nostalji_06) May 18, 2018
Biz böyle:) #KapatGitsin pic.twitter.com/F760nZDHRb
— mahir durmaz (@mahirdrmz) May 18, 2018
#KapatGitsin akrabalarda misafirlikteyim.Eylemlerim devam edecek ! pic.twitter.com/S4pGzobgTk
— Aykan (@Forzaaykan) May 18, 2018
#KapatGitsin Havuz medyasının ruhuna fatiha okuyoruz ☺️☺️ pic.twitter.com/CiK7h2HsW7
— Ronî (@gomaquca_a) May 18, 2018
#kapatgitsin bizi sınır hastası ettiniz . pic.twitter.com/ymMcrnnOb9
— Gaia Aplanız ॐ🐆 (@Ruhumbej) May 18, 2018