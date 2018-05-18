Twitter’da TV kanallarına boykot: ‘#KapatGitsin’

Twitter’da binlerce kişi, büyük oranda hükümetin kontrolüne giren anaakım medyayı ‘izlememe’ eylemi yaptı.

Televizyon kanallarının tekelleşmesi, özellikle seçim döneminde TRT’nin bile partilere ve liderlere eşit süre ayırmaması, eylemin fitilini ateşledi.

Yurt çapında siyasetçiler, gazeteciler ve yurttaşlar ‘#KapatGitsin’ etiketiyle TV kanallarını boykot etti.

TV’lerdeki haber ve tartışma programlarını izlemeyi 1 Kasım 2015 seçimlerinden hemen sonra bıraktım. Çok rahatım; zamanımı daha faydalı işlere harcıyorum, size de tavsiye ederim. #KapatGitsin

"Özgür basın insan ruhunun her yerdeki uyumayan gözü, insan kaderinin kendinde somutlaşması,..maddi mücadeleleri entellektüel mücadelelere dönüştüren ve onların ham maddi biçimlerini idealize eden somutlaşmış bir kültürdür."

Karl Marx (Basın Özgürlüğü Üzerine)

Yani #KapatGitsin pic.twitter.com/v5zdNIcOzj

— Kansu Yıldırım (@KansuYildirim) May 18, 2018