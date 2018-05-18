Diken

Yaramazlara biraz batar!

Twitter’da TV kanallarına boykot: ‘#KapatGitsin’

 

Twitter’da binlerce kişi, büyük oranda hükümetin kontrolüne giren anaakım medyayı ‘izlememe’ eylemi yaptı.

Televizyon kanallarının tekelleşmesi, özellikle seçim döneminde TRT’nin bile partilere ve liderlere eşit süre ayırmaması, eylemin fitilini ateşledi.

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Yurt çapında siyasetçiler, gazeteciler ve yurttaşlar ‘#KapatGitsin’ etiketiyle TV kanallarını boykot etti.


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