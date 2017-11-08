Twitter’da 280 karakter uygulaması bütün kullanıcılar için devrede

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Twitter deneme aşamasının sona ermesiyle beraber 280 karakter uygulamasını bütün kullanıcılar için devreye soktu.

Kullanıcılarının kendilerini ‘daha rahat ifade etmesi’ için 140 karakter sınırını iki katına çıkarılmasına deneme amaçlı olarak eylül ayında başlanmıştı.

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Twitter’dan yapılan açıklamada, “Test aşaması kullanıcıların yükseltilen karakter sayısından memnun olduğunu gösterdi. Bu sayede Twitter’da kendilerini daha iyi ifade edebiliyor, daha iyi içerik bulabiliyorlar” dendi.

140 karakterin uzun zamandan bu yana Twitter kullanıcıları için duygusal bir bağ yaratmış olabileceğini belirten şirket, 280 karakterin de sevileceğine inanıyor.

Twitter yöneticisi Aliza Rosen de sınırın 280’e çıkarılmasına rağmen kullanıcıların çoğunun 140 karakterin altında tweet attığını belirtti.

280 karakter uygulaması sadece Latin alfabesini kullanan dilleri kapsıyor.

Twitter’da geçen yıl 140 karakter kısıtlaması sona ermişti.

Buna göre, fotoğraf, video, link, gif, etiket, anket ve mention’lar karakter hesaplamasına dahil edilmemeye başlamış, karakter sınırlamasından sadece düz metinlerin etkileneceği bir format devreye sokulmuştu.

Yakın zamanda anket, canlı yayın uygulaması Periscope ve GIF’lerle yanıt verebilme özelliklerini geliştiren sosyal medya devinin, dünya üzerinde 400 milyona yakın kullanıcısı var.