Twitter’a yeni özellik: Paylaşmadan önce okumak istemez misiniz?

Twitter yeni bir özelliği test ediyor. Kullanıcı bir makaleyi okumadan retweet etmek istediğinde “Önce açıp okumak istemez misiniz?” diye sorulacak.

Fotoğraf: DHA

Şimdilik yalnızca android kullanıcılarında test edlen uygulamayla Twitter üzerinde daha bilinçli tartışmalar yapılması amaçlanıyor.

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‘Bir makale paylaşmak sohbet başlatabilir‘ düşüncesiyle yola çıkan şirket kullanıcılara paylaşım öncesi makaleyi okuma hatırlatması yapan bu özellik sayesinde ‘Daha çok bilgiye dayalı tartışmalar yapılabilir mi’ sorusunun cevabını arıyor.

Yalnızca Twitter üzerinden makalenin okunup okunmadığını kontrol edebilecek özellik, bu kibar hatırlatma sonrası okumadan da retweet etme seçeneği sunuyor.