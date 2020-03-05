Twitter’a yeni özellik: 24 saat içinde silinecek tweet

Twitter’a yeni bir özellik geldi: Snapchat ve Instagram’daki hikaye paylaşımında olduğu gibi 24 saat içinde silinecek tweet’ler. Şirket, yeni özelliği Brezilya’da test etmeye başladı.

Fotoğraf: Reuters

‘Fleet’ adını verilen bu tweetler kullanıcının profil fotoğrafının üzerine tıklayınca görülebilecek.

Reklam

‘Fleet’lere yorum yapılamayacak, retweet edilemeceyecek ya da beğenilemeceyecek. Ancak direkt mesaj yoluyla cevap verilebilecek

Bu uygulamanın herkese açık şekilde gelecek tepkilerden, yorumlardan çekinen ya da tweet’lerinin yeterince beğeni almaması, retweet edilmemesi endişesiyle düşüncelerini saklayan kişileri tweet atmaları için cesaretlendireceği umuluyor.

Şimdilik yalnızca Brezilya’da deneme aşamasında olan yeni özellik Twitter kullanıcıları tarafından sevilmedi.

Reklam

Dün başlayan uygulamamanın ardından RIPTwitter (huzur içinde uyu Twitter) etiketi trend oldu.

Kullancılar Twitter’ın bu yeni özelliğiyle diğer sosyal medya platformlarından farkı kalmayacağını savundu.