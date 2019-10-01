Twitter yöneticisi Britanya ordusunun ‘enformasyon birimi’nde çalışıyormuş

Twitter’ın yöneticilerinden Gordon MacMillan’ın Birleşik Krallık ordusunda enformasyon savaşları biriminde yedek subay olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: LinkedIn / Gordon MacMillan

Independent’ta yer alan habere göre MacMillan profesyonel sosyal ağ platformu LinkedIn’deki profilini güncellerken paylaştığı bu bilgiyi sonrasında tepkiler üzerine kaldırdı.

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Altı yıldır Twitter’da yöneticilik yapan MacMillan, LinkedIn paylaşımında ‘Siyaset ve uluslararası ilişkilere büyük ilgi duyduğunu, Britanya ordusunda ölümcül olmayan angajman konusunda uzmanlaşmış 77’nci tugayda yedek subaylık yaptığını’ yazmıştı.

Britanya ordusu sözcüsü daha önce 77’inci tugayını ‘enformasyon savaşları birimi’ olarak nitelendirmişti. Bu birimin Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarını, podcast’ları inceleyerek, veri ve izleyici analizleri yaptığı belirtilmişti. Merkezi Londra’da bulunan birimin 2015 yılında aralarında ‘medya operasyonları grubu’ ile 15 farklı psikolojik operasyon grubunun birleştirilmesiyle oluşturulduğu ifade edilmişti.

Konunun medyada gündeme gelmesi sonrası Britanya Savunma Bakanlığı’ndan Twitter yöneticisi MacMillan’la ilgili açıklama geldi. Açıklamada MacMillian’ın orduda görev aldığı doğrulanırken, bu görevin içeriği belirtilmedi. Açıklamada tüm çalışanların ‘çıkar çatışması beyannamesi’ imzaladığı belirtildi. Konuya ilişkin ordunun açıklamasındaysa sivillerin de yedek subay olarak çalıştırıldığı ifade edilerek şöyle dendi: “Uzmanlıklarını ve deneyimlerini kullanmak amacıyla sivil meslek gruplarından kişileri yedek subay olarak istihdam ediyoruz. 77’nci tugay ve Twitter arasında hiçbir ilişki veya anlaşma yoktur, bu birim platformu sadece sosyal medya aracı olarak kullanmaktadır.“