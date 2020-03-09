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Yaramazlara biraz batar!

Twitter yeni uygulamayı Trump üzerinde denedi

Sosyal paylaşım platformu Twitter başkasına zarar verme amacıyla manipüle edilen videolara ‘manipulated media’ (Manipüle edilmiş içerik) ibaresi ekleneceğini duyurdu. 

TechCrunch’in haberine göre, şirket uygulamayı ABD Başkanı Donald Trump’ın retweet ettiği bir videoda denedi.

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Önümüzdeki başkanlık seçimlerindeki Trump’ın olası rakiplerinden Demokrat Partili Joe Biden’ın konuşmasını içeren bu video uygulama tarafından ‘manipüle edilmiş içerik’ olarak işaretledi. 

Twitter, ABD’de 2016’daki başkanlık seçimleri öncesinde orijinali üzerinde teknik oynamalar yapılarak başkalarına zarar verecek şekilde manipüle edilen videolara karşı önlem almıştı. 

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