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Yaramazlara biraz batar!

Twitter veri sızıntısının ardından ‘ayrıntılı konum’ özelliğini kaldırıyor

Twitter, ayrıntılı olarak kullanıcıların konum bilgilerini paylaşmayı mümkün kılan özelliğini rafa kaldırıyor. Şirket, geçen ay yaşanan veri sızıntısının ardından bu yönde bir karar aldı.

Fotoğraf: DHA

Sosyal paylaşım ağı Twitter’da kullanıcılar, konum etiketli paylaşım yapabiliyor. Koordinatlarına kadar kullanıcının bulunduğu konumu paylaşan bu özelliği Twitter, ‘kullanıcılardan ilgi görmediği için’ kaldırdığını belirtirken asıl sebebin ise yaşanan veri sızıntısı olduğu tahmin ediliyor. 

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Twitter, geçen ay iOS uygulamasını kullananların konum bilgilerini yanlışlıkla iş ortaklarıyla paylaştığını duyurmuştu. Yaşanan bu olayın tekrarlanmaması için şirketin böyle bir adım attığı düşünülüyor.

Twitter’dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

‘Ayrıntılı konum’ özelliğini çoğu kişi kullanmadığı için ve biz de Tweet atma deneyimini basitleştirmek istediğimiz için bu özelliği kaldırıyoruz. Güncellenen kamera özelliğini kullanarak tweet atarken ayrıntılı konum özelliğini hala kullanabileceksiniz. Bu özellik olay yerinden bildirimlerde faydalı oluyor.”

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Twitter, konum bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyi sürdürecek ancak daha genel konum paylaşımı mümkün olacak. Kullanıcılar konum bilgisi paylaştıklarında sadece semtin ismi görünecek.

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