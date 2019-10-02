Diken

Yaramazlara biraz batar!

Twitter ve TweetDeck tüm dünyada çöktü

Twitter ve kontrol paneli TweetDeck dünya genelinde çöktü.

Fotoğraf: TweetDeck

Aralarında Japonya, Kanada, Hindistan ve Türkiye’nin de olduğu birçok ülkede giriş yapılamazken, internet siteleri ve sosyal medya platformlarındaki sorunları izleyen Outage.report’a 4 binin üzerinde arıza şikayeti geldi.

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Twitter müşteri hizmetleri hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi: “Twitter ve TweetDeck genelinde kesintiler yaşıyoruz. Tweet atmakta, bildirim almakta veya özel mesajlarınızı görüntülemekte sorun yaşamış olabilirsiniz. Şu anda sorunu çözmeye çalışıyoruz ve kısa sürede hizmetler normale dönecek.”

Açıklama öncesinde Reuters’a konuşan bir yetkili şirketin özellikle gazetecilerin ve içerik üreticilerinin birçok Twitter hesabını aynı anda izleyebilmek için kullanılan TweetDeck’teki sorunun araştırıldığını söylemişti.

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