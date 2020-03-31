Twitter ve Facebook, Brezilya va Venezüela liderlerinin ‘yanıltıcı corona mesajları’nı sildi

Normal şartlarda dünya liderlerinin paylaşımlarına ‘dokunmayan’ Twitter ve Facebook, salgın nedeniyle tutum değiştirdi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Venezüela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ‘corona’yla ilgili yanlış bilgi içeren paylaşımları silindi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Salgın süresince kamuoyunu yanlış bilgilendirenlerin engellenmesi için fiziksel zarar verecek mesajları kaldırma kararı alan Facebook, virüsü hafife almakla suçlanan Bolsonaro’nun, belirli sıtma türlerinin tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin maddesinin virüse karşı etkili olduğunu iddia ettiği video mesajını siteden kaldırdı.

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Sosyal mesafeyi de ciddiye almayan Bolsonaro’nun sokaktaki Brezilyalılarla konuştuğu anları gösteren videoyu sahibi olduğu Instagram’dan da kaldıran Facebook, “Bizim kurallarımıza aykırı bir içerik” açıklamasını yaptı.

Tıbbi konularda yanlış bilginin yayılmasını önlemek için yönetmeliğini yeniden düzenleyen Twitter ise Maduro’nun hastalığa karşı önerdiği, ‘evde yapılabilecek tedavi yöntemini’ anlattığı mesajı sildi.