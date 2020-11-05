Twitter, Trump’ın seçimle ilgili paylaşımını ‘yanlış bilgi’ olarak etiketledi

Twitter, Trump’ın “SEÇİM GÜNÜNDEN SONRA GELEN OYLAR SAYILMAYACAKTIR” yazan tweet’ini “Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir” olarak etiketledi.

Fotoğraf: Reuters

Ayrıca, tweet’in altına ‘bazı oyların hala sayılması gerekli olabilir’ diye bir uyarı da koydu.

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ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Pennsylvania da dahil olmak üzere bir dizi eyalet, seçim gününe kadar posta damgasına sahip olması koşuluyla, seçim gününden sonraki günlerde oy pusulalarının gelmesine izin veriyor.

Ayrıca yurtdışında görev yapan ABD askerlerinin oy pusulalarının ulaşmasının genellikle daha uzun sürdüğünü de biliniyor.

Başkan Donald Trump’a, seçim günüden sonra, ‘yanlış bilgi yaymak, görevi kötüye kullanmak ve seçim sonuçlarını manipüle etmek’ gibi bir çok suçlama yöneltildi.

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‘Bunlar yasal oylardır, sayılacaklardır’

Donald Trump, bugün içerisinde gene büyük harflerle “Sayımı durdurun” yazan bir tweet atmış ve birçok tepki toplamıştı.

Bu tepkilerden birisi de, kilit eyaletlerden biri olan Pensilvanya başsavcısı Josh Shapiro’dan geldi.

Başsavcı Josh Shapiro, Trump’ı dönüm noktası olan eyalette oy sayımını durdurmak için dava açmasından dolayı şu sözlerle eleştirdi: ”Kimsenin bu sayım sürecini durdurmasına izin vermeyeceğim. Bunlar yasal oylardır. Sayılacaklardır.”

Shapiro, ‘başkanın bu söylevinin ortadan kalkması gerektiğini, seçim kampanyasının bittiğini’ söyledi ve kalan pusulaların sayılmasına odaklanılması gerektiğini belirtip, Trump’ı seçim görevlilerini siyasi bir savaşın içine çekmekle suçladı.