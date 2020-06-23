Twitter Trump’ı yine etiketledi: ‘Floyd’ protestolarına yönelik paylaşımı ‘kötü davranış’

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın, siyah vatandaş George Floyd’un ölümüyle başlayan protestolara yönelik paylaşımına ‘kötü davranış’ etiketi ekleyerek, erişimi kısıtladı.

Fotoğraf: Reuters

Siyah Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan protestolar kapsamında Washington eyaletinin Seattle kentindeki Capitol Hill bölgesinde göstericiler geçen hafta ‘otonom bölge‘ ilan etmişti.

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Bir grup gösteric de dün Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Park’ta bulunan eski başkanlardan Andrew Jackson’ın heykelini yıkmaya çalışmıtı.

Protestolara tepki gösteren Trump, Twitter’dan şu paylaşımı yapmıştı: “Ben sizin başkanınız olduğum müddetçe, Washington DC’de asla bir ‘otonom bölge’ olmayacak. Bunu yapmaya kalkarlarsa, ciddi bir güçle karşılık veririz.”

Sosyal medya şirketi Trump’ın ırkçılıkla ilgili ‘yalan haberler’ konusunda paylaştığı videoya geçen hafta ‘manipüle edilmiş medya’ etiketi eklemişti.