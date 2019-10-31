Twitter siyasi reklamları yasaklıyor

Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, platformdaki siyasetle ilişkili reklamların 22 Kasım itibarıyla durdurulacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Sadece insanları oy vermeye teşvik etmek gibi reklam kampanyalarına izin verileceğini söyleyen Dorsey, “Siyasi mesaj kazanılmalı, satın alınmamalı” dedi.

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Kararı Twitter üzerinden duyuran Dorsey, yapay zeka teknolojisi kullanılarak görüntülerin manipüle edilmesi anlamına gelen ‘deepfake’ videolara işaret ederek, milyonlarca insanın hayatını etkileyen siyasetin teknoloji aracılığıyla yönlendirilmeye daha açık bir hale geldiğini de dile getirdi. Dorsey, bir de bu kampanyalardan para alarak bu sorunları katmanlaştırmanın gereksiz olduğunun altını çizdi.

Bu açıklama Twitter’ın politikasındaki büyük bir değişime işaret ediyor. ABD’deki 2016 seçimleri süresince platform etiketler ve tweetlerle kampanyalar için yeni hedefleme seçenekleri sunmuştu. Ancak bunun sonucunda Rusya merkezli trol kampanyalarının hedefi haline gelmişti.

Karar, neyin doğru neyin yanlış olduğuna kullanıcıların karar vermesi gerektiğini ve yanlış bilgi içerdiği düşünülen siyasi kampanyalara müdahale edilmeyeceğini açıklayan Facebook’un politikasına ise zıt bir tutumu öngörüyor.