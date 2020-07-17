Twitter siber saldırıda yaklaşık 130 hesabın hedef alındığını söyledi

Twitter bu hafta önde gelen kişi ve kuruluşların gizliliğinin ihlal edildiği siber saldırıda bilgisayar korsanları tarafından yaklaşık 130 hesabın hedef alındığını açıkladı.

Görsel: Reuters

Şirket, bilgisayar korsanlarının ABD başkanlık adayı Joe Biden, televizyon yıldızı Kim Kardashian, eski ABD başkanı Barack Obama ve milyarder Elon Musk gibi ünlü isimlerin hesaplarını dijital para talep etmek için ele geçirdiğini duyurmuştu.

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Twitter dün akşam yaptığı son açıklamasında, bilgisayar korsanlarının hedef aldığı hesapların çok azını ele geçirebildiğini ifade etti.

Şirket, bilgisayar korsanlarının hedef alınan hesaplardaki kişisel verilere erişip erişemediğini araştırmaya devam ettiğini de ekledi.

Washington’dan pek çok kanun yapıcının çağrısı ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu soruşturma yürütüyor.

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FBI, siber saldırganların kripto para birimi dolandırıcılığı suçu işlediğini bildirdi. Dijital paraların halka açık defter kayıtları, korsanların 100 bin dolardan fazla kripto para elde ettiğini gösterdi.