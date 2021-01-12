Twitter şeffaflık raporu: Türkiye, mahkeme kararları ve diğer taleplerde birinci

Siber haklar aktvisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in aktardığına göre, Twitter’ın 2020 yılının ilk altı ayına ilişkin Şeffaflık Raporu’nda Türkiye, mahkeme kararları, diğer talepler, kapatılması istenen hesaplar ve kaldırılması istenen tweetler kategorilerinde birinci.

Fotoğraf: Arşiv

Twitter hesabı üzerinden Türkiye’nin, rapordaki durumu hakkında değerlendirme yapan Akdeniz, 2020 yılının ilk 6 ayında ‘Türkiye’den gönderilen 347 bilgi talebinin hiç birine Twitter tarafından olumlu cevap verilmediğini ve hesaplar hakkında herhangi bir bilgi Türkiye’deki yetkililere verilmediğini’ aktardı ve “Twitter’ın Türkiye’ye gelmesi durumunda bu tablo tamamen değişecektir” dedi.

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2012 ile 2020 arası yıllarda ülkelerin Twitter’a gönderdiği talepleri sıralayan Yaman Akdeniz şöyle devam etti: “Dünya genelinde (2012-2020 ilk 6 ay) Twitter’a gönderilen tüm talepler sıralamasında Türkiye 45.776 taleple bir numarada yer alıyor. Arkasından 38.941 taleple Japonya geliyor. Genel toplamda en çok mahkeme kararı (6.513) & diğer talep (39.263) Türkiye’den gönderilmiş.

Dünya genelinde (2012-2020 ilk 6 ay) Twitter’dan en çok hesabın kapatılmasını 99.840 hesapla Türkiye talep etmiş. Arkasından 74.660 taleple Endonezya geliyor. Hesap kapatmada ise Türkiye 2.501 hesapla bir numarada, arkasından 340 hesapla Rusya geliyor.

Dünya genelinde (2012-2020 ilk 6 ay) Twitter’dan kaldırılan tweetlerin sıralamasına bakınca Türkiye 12.165 tweetle bir numarada. Rusya 7.334 tweetle ikinci sırada, 2.759 tweetle Hindistan üçüncü sırada.”

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2020’nin ilk altı ayı

2020 yılının ilk altı ayında Twitter’a en çok mahkeme kararı içeren talebin 868 karar ile Rusya’dan gönderildiğini kaydeden Akdeniz şu ifadeleri kullandı: “Türkiye 513 kararla ikinci sırada. Diğer gönderilen talepler kategorisinde ise Japonya 19.903 taleple birinci sırada. Türkiye ise 3.812 taleple 5. sırada.

2020 yılının ilk 6 ayında Twitter’dan en çok hesabın kapatılmasını Japonya (22.189) talep etmiş. Türkiye ise 6523 hesabın kapatılması talebi ile 6. sırada. Twitter bu taleplere istinaden en çok hesabı Türkiye’den (43) kapatmış, 2. sırada Rusya (19) 3. sırada Hindistan (17) var.

2020 yılının ilk 6 ayında ayrıca Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 153 hesap daha kapatılmış. Bu dönemde Twitter en çok tweeti Rusya’dan (1.437) ve İngiltere’den (699) silmiş. Türkiye’den silinen tweet sayısı ise 148.”

Twitter’a gönderilen toplam 158 doğrulanmış gazeteci hesabı ile ilgili 333 hesap kapatma talebinin 142 tanesinin Türkiye’den gönderilmiş olduğunu aktaran Yaman Akdeniz, “Türkiye’nin gazetecilerle ilgili rahatsızlığı Twitter nezdinde de devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Yasal temsilci gelirse istatistikler ters yüz olacak

Twitter’ın, Türkiye’de yasal temsilci bulundurmaya karar verdiği halde, ‘bu istatistiklerin ters yüz olacağını’ aktaran bilişim hukuku uzmanı şunları söyledi: “Şu anda Twitter’ın içerik çıkartma yüzdesi 2020 ilk 6 ayı için %0.33, bir önceki dönem %0.31 idi. Zaten Türkiye de bundan dolayı ‘gelsin’ istiyor.

Twitter 2020 ilk yarıyıl raporunda Türkiye’den gönderilmiş ve doğrulanmış gazeteci ve medya hesapları ile ilgili erişimin engellenmesi / içeriğin çıkartılması kararlarına itiraz ettiklerini fakat hiç bir itirazlarının kabul edilmediğini de belirtiyorlar.

Şunu da unutmadan ekleyeyim, Dünya genelinde Twitter’ın platformdan çıkarttığı toplam tweet sayısı 28.542. Bunlardan 12.135’i (%42) Türkiye’den gelen talepler sonrası çıkartılmış. Toplam kaç tweetin çıkartılması istendiğini ise Twitter açıklamıyor.”

Yaman Akdeniz, Twitter’ın ‘Türkiye’ye gelmesi halinde’, kapatmak zorunda kalacağı hesaplar arasında, Can Dündar, Barış Yarkadaş, Sözcü Gazetesi, Taksim Dayanışması, HDP Genel Merkezi ve BirGün Gazetesi’nin hesaplarının da olduğunu belirtti.