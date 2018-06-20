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Yaramazlara biraz batar!

Twitter paylaşımı: Kadınlara hakaret eden akademisyene üniversite soruşturması

Süleyman Demirel Üniversitesi, üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir’in, “Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor” tweeti nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Özdemir, twitter hesabından bir kullanıcıya yönelik, “Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?” diye yazdı.

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Kısa sürede tepki gören Özdemir, Twitter hesabını kilitledi.

SDÜ’nün resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı: “Twitter’da, Ahmet Faruk Özdemir ismi ile şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen öğretim üyesinin üniversitemizde herhangi bir idari görevi bulunmamaktadır. Şunu da belirtmek isteriz ki Rektörlüğümüz bu tür düşünceleri asla tasvip etmemektedir.”

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