Twitter paralı olabilir

Twitter’ın ücretli olma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre kullanıcı sayısı ve gelirini artırmada zorluk çeken Twitter’ın paralı seçeneği gündeme aldığı ve hizmetin ne kadar ilgi çekeceğine yönelik piyasa araştırması yaptığı belirtildi.

Paralı olduğu takdirde Twitter’ın bu seçeneği Tweetdeck üzerinden kullanılabilecek.

Böylece Twitter profiline ilişkin detaylı analizlerin ve çoklu kullanım seçeneklerinin bulunduğu bir panel kullanıcılara sunulacak.

Ancak Twitter’ın standart üyeliği ücretli hale getirip getirmeyeceği konusunda bir açıklama bulunmuyor.

Yeni seçenek hakkında yapılan açıklamada “Kullanıcılarımızın Twitter deneyimleri hakkında geri dönüş alabilmek ve ürün yatırım kararlarımızı değerlendirmek için düzenli olarak araştırmalar yürütüyor ve Tweetdeck’i profesyonel kullanıcılar için daha değerli hale getirmeye çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.