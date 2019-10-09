Twitter ‘Mahvolursun Trump’ etiketini kaldırdı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘Suriye’de limitleri aşması halinde Türkiye ekonomisini mahvedeceği’ yolundaki tehdidi üzerine açılan ‘Mahvolursun Trump’ etiketine izin verildiği için özür diledi ve etiketi kaldırdı.

Fotoğraf: Reuters

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Trump’ın tweetlerine ‘MahvolursunTrump’ etiketiyle karşılık vermişti. Yaklaşık 6 bin kadar insan 24 saat içinde Perinçek’in tweetine Trump’a ‘yılan‘, ‘canavar‘ ve ‘dünyanın en büyük teröristi’ diyerek yanıt verdi.

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Twitter’ın açıklamasında, “Bu ifadenin trendler arasına girmemesi gerekiyordu ve bu hata için özür dileriz” denildi.



