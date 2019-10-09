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Yaramazlara biraz batar!

Twitter kullanıcı verilerini ‘yanlışlıkla’ reklamcılarla paylaşmış

Twitter kullanıcılarının telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin yanlışlıkla reklamcılarla paylaşıldığını açıkladı ve özür diledi.

Fotoğraf: DHA

Reuters’ın haberine göre sosyal paylaşım sitesi Twitter, salı günü e-posta adreslerini ve kullanıcıların güvenlik gereksinimlerini karşılamak için yükledikleri telefon numaralarını ‘yanlışlıkla’ reklam amaçlı kullandığını açıkladı.

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Kaç tane kullanıcının durumdan etkilendiğini paylaşmayan Twitter, 17 Eylül’den itibaren sorunun tamamen çözüldüğünü söyledi. Twitter yönetiminin yayınladığı blog yazısında “Bu bir hataydı, özür dileriz” dendi.

Şirket, bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmadığını, ancak bunların hedefli reklam sağlayan şirketlerin erişimine açıldığını söyledi.

Twitter ve Facebook son dönemde kullanıcı verilerini paylaşmaları konusunda tepki toplayan sosyal paylaşım ağlarındandı.

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