Twitter, kafa kesme çağrısı yapan Trump’ın eski danışmanının hesabını kapattı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı ve vekili Steve Bannon’un hesabını, Covid-19 ile mücadelede ülkenin önde gelen otoritesi Dr. Anthony Fauci’nin ve FBI direktörü Christopher Wray’ın ‘kafalarının kesilmesini’ ve Beyaz Saray’ın dışına ‘uyarı’ olarak asılmasını talep ettikten sonra kapattı.

Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medya platformlarında video biçiminde yayınlanan, ‘War Room’ (Savaş Odası) isimli podcast’inde konuşan Bannon, FBI Direktörüne ve kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanına yönelik şiddeti şöyle ifade etti: ”İkinci dönem Wray’i kovmakla, Fauci’yi kovmakla başlayacak… Hayır aslında bir adım daha ileri gitmek istiyorum ama başkan iyi kalpli bir adam.

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Aslında Tudor İngilteresi zamanlarına geri dönmek isterdim. Kafalarını mızraklara geçirirdim, tamam mı, onları Beyaz Saray’ın iki köşesine federal bürokratlara bir uyarı olarak koyardım: Ya programa uyarsın ya da gidicisin.”

Twitter, şiddet politikasını ihlal ettiği için hesabı kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

ABD başkanlık seçimlerinde, Demokratların ‘seçimi çalmaya çalıştığını’ iddia eden Trump ve müttefiklerinin söylemlerinin ortasında, şiddet riski ile ilgili endişeler büyüyor.