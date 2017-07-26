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Twitter işbaşında: Terim Galatasaray’a, Güneş Milli Takım’a…

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Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulması sosyal medyada da yankı buldu.

Galatasaray taraftarları ‘Östersunds faciası’ sonrası koltuğu sallanan Igor Tudor’un yerine Terim’in geçmesini isterken, Beşiktaş’ı iki sene üst üste şampiyon yapan Şenol Güneş’in milli takımda görev alması için kampanya başlatıldı.

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Twitter’da ‘Şenol Güneş milli takıma’ etiketi, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının desteğiyle Türkiye gündeminin ikinci sırasına yerleşti.

Terim’in damatlarıyla ‘baskına gittiği’ Alaçatı’daki restoranın sahibi Selahattin Aydoğdu’yu da ‘unutmayan’ Twitter kullanıcılarının paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle;

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