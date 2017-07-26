Twitter işbaşında: Terim Galatasaray’a, Güneş Milli Takım’a…

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Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulması sosyal medyada da yankı buldu.

Galatasaray taraftarları ‘Östersunds faciası’ sonrası koltuğu sallanan Igor Tudor’un yerine Terim’in geçmesini isterken, Beşiktaş’ı iki sene üst üste şampiyon yapan Şenol Güneş’in milli takımda görev alması için kampanya başlatıldı.

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Twitter’da ‘Şenol Güneş milli takıma’ etiketi, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının desteğiyle Türkiye gündeminin ikinci sırasına yerleşti.

Terim’in damatlarıyla ‘baskına gittiği’ Alaçatı’daki restoranın sahibi Selahattin Aydoğdu’yu da ‘unutmayan’ Twitter kullanıcılarının paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle;

İzmir’e gidersem bu dayının yanına gidip kebap yiyeceğim. Bu ülke sana minnettar be abim bizi Fatih Terim belasından kurtardın. pic.twitter.com/mxi8DwTJqo — Colmanın Bandanası (@Elcolmandante61) 26 Temmuz 2017

Fatih Terim’in Galatasaray’a gelmesi demek; Kombine satışlarının 40.000’i geçip sezonun Şampiyon bitirilmesi demektir! pic.twitter.com/hUpJYc4swj — Aslan Pençesi (@_AslanPencesi_) 26 Temmuz 2017

Milli Takımı Fatih Terim ‘den kurtaran ADAM GİBİ ADAM ! pic.twitter.com/GySgx6sYua — #10 Lucas Lima 💛💙 (@lanetlibucocuk) 26 Temmuz 2017

Fatih Terim milli takımı bırakmış: pic.twitter.com/d4womIItow — Havadis-i Futbol (@HavadisiFutbol) 26 Temmuz 2017

Fatih Terim’in adının anılması bile şampiyonlukta favori yapar. #YuvanaDönTerim pic.twitter.com/JnhwD2kYCl — Peşindeyiz (@PesindeyizApp) 26 Temmuz 2017

Fatih Terim’in istifasına sebep olan muhterem Dursun Özbek’ten daha faydalı oldu diyenler FAV. pic.twitter.com/btIWzmbylB — Ali GÖK (@ThePhantasox) 26 Temmuz 2017

fatih terim –> galatasaray

şenol güneş –> milli takim

hikmet karaman –> beşiktaş

igor tudor —> eskişehirspor

mustafa denizli –> lig tv — Mithat Sönmez (@petekdoku) 26 Temmuz 2017

Türk Futbolunu Fatih Terim’den kurtardınya sana helâl olsun👏👏 ama henüz işin bitmedi sırada bekleyenler var haberin olsun👊👊👊 pic.twitter.com/PziJNIJW4z — MUHAMMET GÜLLÜK (@GllkMuhammet) 26 Temmuz 2017

SON DAKİKA: Selahattin Aydoğdu; “Kavgaya giderken bile yanlış kadro seçen Fatih Terim’e hayırlı yolculuklar diliyorum.” pic.twitter.com/HdFytvHAWw — Sabri Reyiz (@SabriReyiziniz) 26 Temmuz 2017

Fatih terim’in Milli takımı bıraktığını duyanlar. Temsili falan değil gerçek. pic.twitter.com/JypijK7K4S — İsviçreli (@bilim_adami) 26 Temmuz 2017

Fatih Terim gibi bir hayat istiyorum.Her şeyin yetkisi bende olsun ama hiçbir şeyin sorumluluğunu üstlenmeyeyim…! — Religious Doctor (@religiousfrt) 26 Temmuz 2017

Fatih Terim’i Galatasaray’a istemiyorum. — Enes Özer (@enesozer) 26 Temmuz 2017

Fatih Terim’in istifası sonrası Borsa’da Galatasaray’ın hisseleri yükselişe geçti. pic.twitter.com/4r9DJNyfWq — Parçalı Peşinde (@ParcaliPesinde) 26 Temmuz 2017

fatih terim yeni televizyon döneminde kurtlar vadisi’nde oynayacağı için milli takımı bırakmış olabilir. — zlatan zlatanoğlu (@atavratzlatan) 26 Temmuz 2017

Fatih Terim’in istifasından sonra 😏 Yılmaz vural Gelmiyim mi? 😅 pic.twitter.com/Cd7AomLecZ — Burak Ayazoğlu (@Burakayazoglu97) 26 Temmuz 2017

Fatih Terim’in istifa sürecini başlatan ve ülkeye faydalı bir iş yapan Alaçatı daki kebapçı ya nasıl teşekkür etsek @zekikayahan arayalımmı? — Harunozbasaran (@HarunOzbasaran) 26 Temmuz 2017

yak gel bildiğin ne varsa imparator Fatih Terim ! pic.twitter.com/4xam0KQj6M — Duran Gülsoy (@durangulsoy13) 26 Temmuz 2017

Fatih Terim’in Galatasaray’a gelme ihtimali bile bizi nasıl havaya soktu, farkında mısınız? — scofield (@sco1905) 26 Temmuz 2017

Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle Milli Takım Şenol Güneş’le uçar. #ŞenolGüneşMilliTakıma — Zelimir HBK ✌🏿 (@HBK_Obradovic) 26 Temmuz 2017

şenol güneş’i kimse milli takım menfaatleri için istemiyor, asıl amaç beşiktaş’ın zarara uğraması.#ŞenolGüneşMilliTakıma — zlatan zlatanoğlu (@atavratzlatan) 26 Temmuz 2017

Yeniden büyük başarılar kazanmak için sana ihtiyacımız var hocam! #ŞenolGüneşMilliTakıma pic.twitter.com/lPnk1LLnxR — Cimbom (@CimbomFacts) 26 Temmuz 2017

Tudor Galatasaray da kalsa, #ŞenolGüneşMilliTakıma teknik direktör olsa, Lucas Lima transfer edilse insanlar el ele tutuşsa birlik olsa — Egolas Transferoğlu (@Egolaso) 26 Temmuz 2017

Mesele Milli Mesele!

ASLOLAN MİLLİ TAKIMDIR HOCAM#ŞenolGüneşMilliTakıma — ATKILILAR 1905 (@AtkiliTayfa) 26 Temmuz 2017

İNSANLIK İÇİN, TÜRKİYE İÇİN, MİLLET İÇİN, ADALET İÇİN, ZAFER İÇİN….. #ŞenolGüneşMilliTakıma — Eray Efe (@Argostroloji) 26 Temmuz 2017

Şenol Güneş Milli takımı sonuna kadar hak ediyor. Teklif götürün, destekleriz. #ŞenolGüneşMilliTakıma — HaberAslan (@HaberAslan) 26 Temmuz 2017

Bize basketbolu sevdirdikten sonra şimdi de milli takımı sevdir hocam. Eski ruhu yakalayalım, milyonlar birlik olsun. #ŞenolGüneşMilliTakıma — Yusuf (@ZeljkoYusuf) 26 Temmuz 2017

Milli takımda yarım kalan bağzı şeyler var Yuvana geri dön hocaaam seni çok özledik.#ŞenolGüneşMilliTakıma pic.twitter.com/4dXIbp9nbh — Pops Emre-Bonsu🔥 (@EmreErgenekon) 26 Temmuz 2017

#ŞenolGüneşMilliTakıma hiç vakit kaybetmeden, hemen şimdi — sinyor (@SinyorGrande_) 26 Temmuz 2017

Cici baban fatih terim i yiyen kaleci rüştü yü şimdi her yerinden öpüyor musun ertem şener cim @ertemsener #skyskorcom — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) 26 Temmuz 2017

Seversin ya da sevmezsin, Fatih Terim’in isminin Galatasaray’la anılması bile rakiplere 3,5 attırıyor.. — Ali Sami Yen Sokak (@ASYSokakOrg) 26 Temmuz 2017