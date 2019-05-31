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Yaramazlara biraz batar!

Twitter ırkçı Hollandalı politikacıyı ‘bloklamış’

Hollanda’da ırkçı ve İslam karşıtı söylemiyle tanınan politikacı Geert Wilders attığı bir tweet nedeniyle Twitter tarafından geçici olarak engellenmiş.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Wilders’in başkanı olduğu Hollanda Özgürlük Partisi sözcüsü, Twitter engellemesinin sekiz saat sürdüğünü belirterek, ekran görüntülerini paylaştı.

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Aldığı tehditler nedeniyle kamuoyu önünde pek görülmeyen Wilders, “Twitter, bana yönelik ölüm tehditlerini hoşgörüyor ama benim gerçeklerle ilgili attığım tweet’leri hoşgöremiyor” dedi.

Wilders’in bloklanmasına neden olan tweet’te, merkez soldaki D-66 partisine yönelik olarak şunları yazdığı bildiriliyor: “Asalaklar… İslam’ı her zamankinden daha fazla içeri soktuktan sonra, namus cinayetleri gibi sonuçları için timsah gözyaşı dökerler.”

Wilders’in Twitter’da 811 bin takipçisi var. Takipçilerinin ikinci sırasında ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte bulunuyor.

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