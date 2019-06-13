Diken

Yaramazlara biraz batar!

Twitter: İran ile bağlantılı 4 bin 800’e yakın hesap silindi

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, ‘İran kaynaklı ve İran hükümetinin doğrudan desteklediği düşünülen’, yaklaşık 4 bin 800 Twitter hesabının platformdan silindiğini duyurdu.

Twitter, silinen hesapları ‘sinyal ve davranışlarına göre’ üç farklı gruba ayırdı. İlk grubun, yaklaşık 2 milyon tweet atmış olan bin 666 hesaptan oluştuğu ve ‘Genellikle İran devletinin diplomatik ve jeostratejik görüşlerini destekleyen bir bakış açısıyla küresel haber içeriğini paylaştığı’ belirtildi.

Reklam

248 hesaptan oluşan ikinci grubun ise ‘İsrail ile ilgili tartışmalara doğrudan katıldıkları’ gerekçesiyle silindiği belirtildi.

2 bin 865 hesaptan oluşan üçüncü grubun ise sahte kimliklerden oluştuğu, hem İran hem de dünyadaki siyasi ve sosyal meseleler üzerine ‘tartışma’ çabası içinde oldukları gerekçesiyle silindiği duyuruldu.

SON HABERLER

İmamoğlu: 24 saat toplu taşıma olacak; Olimpiyat Stadı güneş enerjisi üretecek

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da seçildiği takdirde kentsel dönüşümün yarattığı mağduriyetlere son vereceğini, dar gelirliler için sosyal konut inşa edileceğini söyledi. İmamoğlu’nun projeleri arasında raylı hattı 630 kilometreye çıkarmak, 24 saat toplu taşıma hizmeti ve deniz ulaşımından daha çok yaralanılmasını sağlamak ve Olimpiyat Stadı’nı güneş enerjisi üretiminde kullanmak da var.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...