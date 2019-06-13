Twitter: İran ile bağlantılı 4 bin 800’e yakın hesap silindi

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, ‘İran kaynaklı ve İran hükümetinin doğrudan desteklediği düşünülen’, yaklaşık 4 bin 800 Twitter hesabının platformdan silindiğini duyurdu.

Twitter, silinen hesapları ‘sinyal ve davranışlarına göre’ üç farklı gruba ayırdı. İlk grubun, yaklaşık 2 milyon tweet atmış olan bin 666 hesaptan oluştuğu ve ‘Genellikle İran devletinin diplomatik ve jeostratejik görüşlerini destekleyen bir bakış açısıyla küresel haber içeriğini paylaştığı’ belirtildi.

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248 hesaptan oluşan ikinci grubun ise ‘İsrail ile ilgili tartışmalara doğrudan katıldıkları’ gerekçesiyle silindiği belirtildi.

2 bin 865 hesaptan oluşan üçüncü grubun ise sahte kimliklerden oluştuğu, hem İran hem de dünyadaki siyasi ve sosyal meseleler üzerine ‘tartışma’ çabası içinde oldukları gerekçesiyle silindiği duyuruldu.