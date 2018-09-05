Twitter: İhlal etmesi durumunda Trump’ın dahi hesabını kapatırız

Twitter, kimsenin belirlenen kurallardan muaf olmadığını belirterek, ihlal etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının dahi kapatılabileceğini bildirdi.

Twitter hukuk birimi direktörü Vijaya Gadde, Twitter’ın kullanım koşullarının sıkı biçimde denetlendiğini vurguladığı konuşmasında Trump’ı örnek gösterdi. Gadde kullanım koşullarını ihlal etmesi durumunda Trump’ın dahi hesabının kapatılabileceğini açıkladı.

Reklam

Twitter’ın belli kuralları olduğunu ve herkesin bu kurallara uyması gerektiğini ifade eden Gadde, kimse için istisna yapılamayacağı belirtirken buna Trump’ın da dahil olduğunu hatırlattı.

54 milyonun üzerinde takipçisi olan Trump’ın Twitter’da kullandığı dil sıklıkla eleştiri tahtasında. Bazı kullanıcılar, Trump’ın hesabının kapatılmasını talep ediyor.

Reklam

ABD lideri, bir konuşmasında Google, Twitter ve Facebook’u taraflı davranmakla suçlamıştı. Trump, “Google, Facebook ve Twitter çok çok tehlikeli sularda yüzüyorlar, ancak çok dikkatli olmalılar” diyerek teknoloji devlerini tehdit etmişti.