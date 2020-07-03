Twitter çok beklenen edit özelliğini getireceğini açıkladı: Ancak bir şartı var!

Twitter kullanıcıların en çok istediği tweet’i editleme (düzeltme) seçeneğiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medya şirketi resmi hesabından yaptığı paylaşımda “Herkes maske taktığında edit seçeneğine kavuşurusunuz” yazarak merakla beklenen özelliğin hiçbir zaman gelmeyebileceği imasında bulundu.

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You can have an edit button when everyone wears a mask — Twitter (@Twitter) July 2, 2020

Yaygın maske kullanımı corona virüsünün yayılmasını engellemekte bilinen en etkili ve kolay yöntemlerden biri. Ancak virüsten en çok etkilenen ABD başta olmak üzere birçok ülkede henüz toplum içinde maske kullanımı zorunlu değil. Zorunlu olan yerlerde ise bu kurala tam manasıyla uyulmadığı görülüyor.

Kullanıcların ısrarlı taleplerine rağmen Twitter’a edit seçeneği hiçbir zaman gelmeyecek gibi görünüyor. Bu yılın başında, Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey paylaşım sonrası tweet’te düzeltme yapmaya olanak sağlayan seçeneğin, muhtemelen hiçbir zaman gelmeyeceğini açıklamıştı. Bu seçeneğin yanlış bilginin yayılmasına neden olacağından endişeleniliyor.