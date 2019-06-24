Twitter CEO’sunu ağırlayan Dubai şeyhi yeni hesap açtığını duyurdu

Twitter CEO’su Jack Dorsey’i ağırlayan, Dubai Başkan Yardımcısı Şeyh Maktoum bin Muhammed, Twitter hesabı açtığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Şeyh ilk Twitter paylaşımında, ‘Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Orta Doğu’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’i ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca, yeni Twitter hesabımı, onun huzurunda açtığım için sevinçliyim’ dedi.

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Dubai Media Incorporated’ın da sahibi olan Şeyh diğer bir paylaşımında ise, ‘Dubai ve Twitter’ın ortak birçok yönü var. İkisi de insanlara açık küresel merkezler olarak durmakta, milletler arasında anlayış ve diyalog köprüleri inşa etmekte ve gençlerin enerjilerini ve yaratıcılıklarını beslemek için platformlar oluşturmaktadır’ dedi.