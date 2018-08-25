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Yaramazlara biraz batar!

Twitter anketinde ‘Menemen soğanlı olur’ çıktı… Vedat Milor: İlk kez çoğunluktayım

 

Gurme yazar Vedat Milor, menemenin soğanlı olacağı görüşünü paylaştı.

Milor, Twitter hesabından “Belki Twitter’da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize (!) hemen burada noktayı koyabiliriz” diyerek bir anket yaptı.

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Yazar, kullancılara “Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?” diye sordu. Bir gün süren ankete 437 bin 657 kişi katıldı.

Ankete katılanların yüzde 51’i menemenin soğanlı olacağını bildirdi.

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Daha sonra bir videoyla görüşünü açıklayan Milor, “Sonuç hoşuma gitti, soğanlı kazandı. İlk kez çoğunluktayım” dedi.

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