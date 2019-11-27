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Yaramazlara biraz batar!

Twitter, altı aydır kullanılmayan hesapları 11 Aralık’tan itibaren kapatacak

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter altı ay aktif olarak kullanılmayan hesapların 11 Aralık itibarıyla silineceğini duyurdu.

BBC’nin haberine göre Twitter hesaplarının aktif bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan yeni politika gereğince kullanıcıların Twitter hesabını düzenli bir şekilde kullanması hedefleniyor.

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Yeni düzenleme kapsamında hesapların ‘pasif’ duruma düşmemesi için kullanıcıların en az altı ayda bir hesabına giriş yapıp tweet atması gerekiyor. Ayrıca ileride hesaba giriş yapan ancak hiçbir etkileşimde ya da paylaşımda bulunmayan hesaplar da platformdan kaldırılacak.

Ölüm sebebiyle kullanılamayan hesaplar da eğer varisler tarafından aktif şekilde kullanılmıyorsa silinecek.

Silinmesi planlanan hesaplara elektronik posta aracılığıyla şirket tarafından bilgilendirme yapıldı.

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Eylül ayında açıklanan verilere göre, her gün platforma giriş yapan kullanıcılar üzerinden hesaplandığında Twitter’ın 145 milyon kullanıcısı bulunuyor.

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