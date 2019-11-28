Diken

Yaramazlara biraz batar!

Twitter, aktif olmayan hesapları silmekten ‘şimdilik’ vazgeçti

Dün altı aydan uzun zamandır kullanılmayan milyonlarca hesabın silineceğini açıklayan Twitter, bugün bu karardan vazgeçildiğini duyurdu. Hayatını kaybeden kullanıcıların profillerini anıtlaştırmak için bir proje geliştirilene kadar hesaplar silinmeyecek.

Fotoğraf: DHA

Twitter, çarşamba günü dünyanın dört bir yanından tepkilerle karşılaşmış, çok sayıda kişi, kaybettikleri yakınlarını anmak için hesaplarını bir vesile olarak kullandığını söyleyerek bu politikaya karşı çıkmıştı.

Reklam

Twitter ilk defa aktif olmayan hesaplara yönelik bu kadar büyük çapta bir temizliğe girişecekti.

Twitter, bazılarının iddia ettiği gibi bu adımla bazı kullanıcı isimlerini boşa çıkarmayı amaç edinmediğini belirtti. Şirket, aktif olmayan hesapların takipçi sayılarından düşerek gerçek bir rakama ulaşılacağını da duyurdu.

Reklam

Yavaş yavaş uygulanacak bu politikanın ilk olarak ABD dışında başlaması öngörülüyordu.

Şirket, ileride hesaba giriş yapan ancak hiçbir etkileşimde ya da aktivitede bulunmayan hesaplara da aynısının yapılacağını bildirdi.

Toplamda kaç hesabın bu durumdan etkileneceği bilinmese de milyonları bulması bekleniyordu. Eylül ayında açıklanan verilere göre Twitter’da 145 milyon kullanıcı var.

Twitter, altı aydır kullanılmayan hesapları 11 Aralık’tan itibaren kapatacak

SON HABERLER

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Horonda benden iyisini bilmiyorum, birlikte de oynarız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da su sorunu başgösterdiğini öne sürerek, kendisini “Madem bu horona girdiniz, çözeceksiniz bu işi” diye eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Kendimden daha iyi horon oynayan bir siyasi bilmiyorum; inşallah bir gün aynı halkada horon da oynarız” diye yanıt verdi.

Dava dosyası ‘rüşvet dolu’ ama 17-25 Aralık’ın tek davasında 21 sanığa da beraat

Türkiye gündemini sarsan ’17-25 Aralık soruşturmaları sonrası’ açılan tek davada karar çıktı. Anıtlar Kurulu görevlileri, mimarlar ve firma sahiplerinin yargılandığı, dönemin Fatih belediye başkanı Mustafa Demir’in kardeşi Sebahattin Demir dahil 21 sanıklı davada mahkeme beraate hükmetti. Karara, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü itiraz etti. 57 sayfalık gerekçeli karara ise ilginç rüşvet diyalogları girdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...