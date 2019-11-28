Twitter, aktif olmayan hesapları silmekten ‘şimdilik’ vazgeçti

Dün altı aydan uzun zamandır kullanılmayan milyonlarca hesabın silineceğini açıklayan Twitter, bugün bu karardan vazgeçildiğini duyurdu. Hayatını kaybeden kullanıcıların profillerini anıtlaştırmak için bir proje geliştirilene kadar hesaplar silinmeyecek.

Fotoğraf: DHA

Twitter, çarşamba günü dünyanın dört bir yanından tepkilerle karşılaşmış, çok sayıda kişi, kaybettikleri yakınlarını anmak için hesaplarını bir vesile olarak kullandığını söyleyerek bu politikaya karşı çıkmıştı.

Reklam

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts. — Twitter Support (@TwitterSupport) November 27, 2019

Twitter ilk defa aktif olmayan hesaplara yönelik bu kadar büyük çapta bir temizliğe girişecekti.

Twitter, bazılarının iddia ettiği gibi bu adımla bazı kullanıcı isimlerini boşa çıkarmayı amaç edinmediğini belirtti. Şirket, aktif olmayan hesapların takipçi sayılarından düşerek gerçek bir rakama ulaşılacağını da duyurdu.

Reklam

Yavaş yavaş uygulanacak bu politikanın ilk olarak ABD dışında başlaması öngörülüyordu.

Şirket, ileride hesaba giriş yapan ancak hiçbir etkileşimde ya da aktivitede bulunmayan hesaplara da aynısının yapılacağını bildirdi.

Toplamda kaç hesabın bu durumdan etkileneceği bilinmese de milyonları bulması bekleniyordu. Eylül ayında açıklanan verilere göre Twitter’da 145 milyon kullanıcı var.