Twitter, 7 binden fazla ‘Ak Trol’ hesabını kapattı

Sosyal medya şirketi Twitter, AKP gençlik kolları gibi hükümetle bağlantılı aktörlerin propaganda ve hedef gösterme amaçlı kullandığı sahte ve ele geçirilmiş 7 bin 340 hesabı sildi.

Fotoğraf: Reuters

Twitter Çin, Rusya ve Türkiye’de hükümetle bağlantılı kişi ve kuruluşların, muhalifleri hedef gösterme ve propaganda amaçlı kullandığı sahte ve ele geçirilmiş 170 binden fazla hesabı kaldırdığını açıkladı.

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Çin’de 23 bin 750 hesap kaldırılırken, Rusya’da ise 1152 hesap silindi.

‘AKP lehine söylemleri yayıyorlar’

Türkiye’de kapatılan hesaplarla ilgili Twitter’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu yılın başlarında Türkiye’deki kullanıcıları hedef alan, koordineli şekilde sahte faaliyet gösteren hesaplar tespit ettik. Ağdaki hesap hareketlerine ve teknik göstergelere ilişkin analizimiz sonucunda, sahte ve ele geçirilmiş hesapların AKP lehine siyasi söylemleri yaymak için kullanıldığını belirledik. Ayrıca bu hesaplarda Cumhurbaşkanı (Tayyip) Erdoğan’a güçlü bir destek de veriliyor. Söz konusu 7 bin 340 hesabı bugün arşive ifşa ediyoruz.”

‘AKP Gençlik Kolları’yla ilişkili’

Açıklamada söz konusu ağların AKP’nin gençlik kollarıyla ilişkili olduğunun ortaya çıktığı da belirtildi: “Teknik analizler, partinin (AKP) gençlik kollarıyla ilişkili ağlara ve çok sayıda ele geçirilmiş hesabın bulunduğu merkezi bir ağa işaret ediyor. Sonuç olarak, bugün ifşa ettiğimiz ağın içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti eleştiren topluluklarla bağlantılı ele geçirilmiş hesaplar yer alıyor. Bu hesaplar, devletle bağlantılı aktörler tarafından defalarca ‘hack’lenmeye ve ele geçirilmeye çalışılmış.”

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Şirketin açıklamasında bunlara ek olarak daha geniş ağdaki hesapların da ‘kripto-parayla ilişkili ticari işlemler için kullanıldığı’ belirtildi.

‘Bir başlangıçsa kıymetli’

Bilişim hukuku uzmanı Prof. Yaman Akdeniz, şirketin adımını şöyle değerlendirdi: “Twitter’ın kapattığı 7340 Ak troll hesabı bugün çok konuşulacak. Fakat, mevcut dönemde aktif olduğu belli olmayan ve hatta pasif olduğu söylenebilecek bir troll ağına müdahale etmiş gözüküyor Twitter. Bu bir başlangıç ise kıymetli, aksi takdirde çöpü çöpe atmaktan öteye değil.”