‘Twerk’ yaptı, tacı kaptırdı

Papua Yeni Gine güzeli video paylaşım platformu TikTok’ta ‘twerk’ yaptığı bir video paylaşınca tacı elinden alındı.

Fotoğraf: Facebook

Ülkenin kadın futbol takımının eş kaptanı olarak da görev yapan 25 yaşındaki Lucy Maino, videoyu paylaştıktan sonra yoğun bir çevrimiçi tacize maruz kaldı.

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Video, 25 yaşındaki futbolcunun özel hesabından indirildi ve sosyal medya platformlarında paylaşıldı; binlerce tepki yağdı.

Doğu Sepik Valisi ve Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı Parlamenterler Koalisyonu Eşbaşkanı Allan Bird, sosyal medyada Maino’ya yöneltilen çevrimiçi tacizi şu ifadelerle kınadı: “Kadınlara yönelik işkence ve cinayeti kınayan bir toplum nasıl olur da bir kadın dans ettiğinde üzülür?”

Eski bir Papua Yeni Gine güzeli, “Eminim bir erkek böyle bir TikTok videosu çekseydi hepimiz ona gülerdik, hatta onu överdik” dedi.

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Maino, Hawaii Üniversitesi’nde işletme okumasını sağlayan futbol bursu aldıktan sonra Papua Yeni Gine’yi 2019 milli takımının eş kaptanı olarak temsil etmişti.

‘Twerk’, çömelme pozisyonunda kalça hareketleriyle yapılan bir dans türü.