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TV8 sunucusunun saldırgan eski kocaya ‘nasihati’: Birine de tecavüz etmişsin zaten, git onunla evlen

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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de ekrana gelen ‘Yaşamdan Hikayeler’ programının sunucusu Lütfiye Pekcan, eski eşini kurşunladığı ve bir başka kadına tecavüz ettiği belirtilen bir şahsa ‘tecavüz ettiği kadınla evlenmesi’ nasihatinde bulundu.

‘Birine de tecavüz etmişsin zaten, git onunla evlen’

Programda eski eşi tarafından vurulan ve bacaklarını kaybeden kadın başından geçenleri anlatırken söze giren Pekcan şunları söyledi: “Hakikaten kelimelerin tükendiği an. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bunu yapan insan olamaz. Altı çocuğunun annesi. Tamam boşan, lanet olsun ya! Birine de tecavüz etmişsin zaten, git onunla evlen. Onun cezası da kesinleşti galiba. Yazıklar olsun.”

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