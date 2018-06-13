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Yaramazlara biraz batar!

TV yorumcusu ‘diplomasız’ beyin cerrahı gözaltına alındı

 

Kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu beyin, sinir ve omurilik cerrahi profesörü olarak tanıtan Cüneyt Turan’ın lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Sahte doktor gözaltına alındı.

Turan (Fotoğraf: Habertürk)

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, Turan şimdiye dek TV’lerde katıldığı sağlık programlarında ‘1985-1986 yıllarında Almanya’da Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve ABD’de beyin tümörleri üzerinde ihtisas yaptığını ve 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatını başarılı şekilde yaptığını, 2006-2009 yılları arasında aktif çalışmaları olduğunu 2009’dan sonra da sadece misafir hoca olarak ameliyatlara iştirak ettiğini, şimdiye dek hiçbir hastasının ölmediğini’ anlattı.

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Üniversitelerde profesör unvanıyla konuşmacı olarak seminerlere de katıldığı tespit edilen Turan, İstanbul’da gözaltına aldı.


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