TV yorumcusu ‘diplomasız’ beyin cerrahı ‘dolandırıcılık’tan tutuklandı

Kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu beyin, sinir ve omurilik cerrahi profesörü olarak tanıtan Cüneyt Turan’ın lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan sahte doktor ‘dolandırıcılık’tan tutuklandı.

Turan şimdiye dek TV’lerde katıldığı sağlık programlarında ‘1985-1986 yıllarında Almanya’da Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve ABD’de beyin tümörleri üzerinde ihtisas yaptığını ve 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatını başarılı şekilde gerçekleştirdiğini, 2006-2009 yıllarında aktif çalışmaları olduğunu, 2009’dan sonra da sadece misafir hoca olarak ameliyatlara iştirak ettiğini, şimdiye dek hiçbir hastasının ölmediğini’ anlattı.

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Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre üniversitelerde profesör unvanıyla konuşmacı olarak seminerlere de katıldığı tespit edilen Turan, İstanbul’da gözaltına aldı.

İHA’nın haberine göre Turan, çıkarıldığı mahkemece ‘dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.