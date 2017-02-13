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Yaramazlara biraz batar!

TV sansürüne karşı ‘canvassing’ modeli: CHP kapı kapı dolaşıp oy isteyecek

 

CHP, özel TV kanallarının seçim sürecinde dengeli yayın yapma zorunluluğunun kaldırılmasıyla teşkilatlarına yurttaşlarla yüz yüze görüşme talimatı verdi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’de yayınlanan 687 Sayılı KHK’yla eşitlik ilkesini de içeren esaslara aykırı olarak yayın yapan özel televizyon ve radyolara yayın durdurma ve para cezaları verilmesini öngören yasa maddesi kaldırılmıştı.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre CHP’nin geçen haftaki parti meclisi toplantısında bu konu gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: ‘Kılıçdaroğlu’nu kimse dinlemesin.’ Bu arayış içindeler. Son KHK ile havuz medyasına ceza yazılmasın diye ‘eşitlik ilkesini’ de kaldırdılar. Çünkü bizim konuşmalarımıza mecburen yer vereceklerdi, şimdi onu da kaldırdılar. Adil bir referandumun önüne yeni engeller getiriyorlar. Bir TRT kalıyor ki, zaten tamamen hükümetin kontrolü altında.”

Kılıçdaroğlu, teşkilatına umutsuz olmamasın telkin ederek, seçmenlere ulaşmak için kapı kapı dolaşıp ‘canvassing’ tekniğini kullanarak yüz yüze iletişime geçmelerini istedi.

Kılıçdaroğlu, partililere Kartacalı ünlü komutan Hannibal’ın “Ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız” sözünü de hatırlattı.

Canvassing, ‘kapı kapı dolaşarak oy toplama’ anlamına geliyor.

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