TV programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı

Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Geçen yıl ağustos ayında, Mersin’in Anamur ilçesindeki bir muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak’ın olayı aydınlatmak isteyen ailesi, ATV’de, ‘Tatlı Sert’ adlı programı sunan Müge Anlı’ya başvurdu.

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Programa katılan eşi Alime Toprak, “Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti” dedi.

Alime Toprak, Ali Toprak’ın kendisini ve çocuklarını dövdüğünü, olay günü bıçakla üzerine yürüdüğünü söyledi.

Cuma günkü canlı yayında gelen itirafın üzerine gözaltına alınan Alime Toprak iki saat boyunca ifade verdi ve Cumhuriyet Savcısı’na da itirafını tekrarladı.

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Toprak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Dosya için gizlik kararı alındı.