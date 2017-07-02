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Yaramazlara biraz batar!

   
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Tüzünataç’tan tacize karşı ‘özsavunma’ya davet: Kickbox yapıyorum, şortumu giydim, bekliyorum


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Oyuncu Berrak Tüzünataç, sayısı ve görünürlüğü gitgide artan kadına taciz ve saldırı haberlerinden birine yaptığı yorumla dikkat çekti.

Fotoğraf Berrak Tüzünataç’ın Instagram hesabından alınmıştır.

Eminönü’nde bir kadına, “Böyle giyinme milleti azdırıyorsun” diyerek sözlü tacizde bulunan erkekle ilgili videoyu paylaşan Tüzünataç, hem taciz kültürüne meydan okudu hem de özsavunma vurgusu yaptı.

Tüzünataç, videoyu “Bu tür yaratıkları bekliyorum. 2.5 yıldır kickbox yapıyorum ve yazları genelde şort giyiyorum. Hadi bakalım biraz ağız-burun düzeltelim!” diyerek paylaştı.

Tüzünataç’ın tweeti yüzlerce kez paylaşıldı.

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