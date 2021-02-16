Tuzlu su ve maden suyunu ‘Covid-19 aşısı’ diye satmışlar: Liderleri tutuklandı

Çin’de, maden suyu ve tuzlu suyu ‘Covid-19 aşısı’ diye internet üzerinden satarak milyonlarca yuan kazanç sağlayan bir çetenin lideri tutuklandı.

Çin’de, 40 milyon kişiye aşı yapıldı. Fotoğraf: Reuters

Kimliği, ‘Kong’ olarak açıklanan kişinin, ‘kendi karışımlarından’ 58 bin adet ürettiği, ‘gerçek aşıların’ paketlerini inceleyerek benzerlerini hazırladığı belirtildi.

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İnternet üzerinden satışa sunulan sahte aşıların yurt dışına yollandığı ifade edilirken hangi ülkelere gittiğine dair bilgi paylaşılmadı.

Sahte aşı sattıkları gerekçesiyle tutuklanan 70 kişiden Kong ve lideri olduğu grubun geçen yıl ağustos ayında başladıkları satışlardan 18 milyon yuan (19.44 milyon lira) kazandıkları açıklandı.