Tuzla’daki askeri alanda yangın: Patlamalar var

İstanbul Tuzla’daki askeri alanda, saat 23:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tuzla, İstasyon Mahallesi, Şehitler Caddesi’ndeki yangın ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor.