Tuzla’daki askeri alanda yangın: Patlamalar var

İstanbul Tuzla’daki askeri alanda, saat 23:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tuzla, İstasyon Mahallesi, Şehitler Caddesi’ndeki yangın ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor.
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‘Çın Sabahta’ buluşalım
Şehir Tiyatroları’nda geçtiğimiz günlerde galası yapılan ‘Çın Sabahta’ oyunu; bu yalnız sevgisiz gündelik hayatın içinde, birbirine tesadüfen komşu olan iki kadının birbirlerine nasıl iyi geldiklerini anlatıyor.
Kanser hastalarına umut veren akıllı ilaç kararı: SGK bedelini tedbiren ödeyecek
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ABD: El Kaide’nin Arap Yarımadası’ndaki lideri öldürüldü
ABD, El Kaide’nin Arap Yarımadası’ndaki lideri Kasım el-Rimi’nin Yemen’de düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.
Herhangi bir uzvu kıpırdadığında heyecan yaratabilen muhalefet!
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