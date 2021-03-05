Tuzla’daki et ürünleri fabrikasında yangın: İki işçi hayatını kaybetti

İstanbul’un Tuzla ilçesinde et ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberin göre Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi’nde bulunan 200 bin metrekarelik alanın üzerine kurulu fabrikanın bir kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin tesisten çıkardığı, yoğun dumandan etkilenen işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, gece vardiyasında çalışan 135 kişiden 133’ünün güvenli şekilde tahliye edildiğini, paketleme bölümünde çalışan Fatih Durmuş ve temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Tokmak’ın cansız bedenlerine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Tokmak, yazılı açıklamasında, “Konu ile ilgili adli ve idari soruşturmalar sürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre yangın amonyak tanklarının bulunduğu kısımda etkili oldu.

Altı saatte söndürüldü

Patlama riski nedeniyle birçok itfaiye aracını tesis dışına çıkaran ekipler, dönüşümlü ve kontrollü şekilde yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık altı saatte söndürüldü.